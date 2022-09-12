***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 17:13
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062379
BIST
17:513.647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 125,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5118,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5118,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1517
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:511.013,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.013,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:51
|VKFYO
|6,71
|30.742.444
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.595.821
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|491.143.045
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,04
|51.401.550
|% -9,08
|
|MEDTR
|23,66
|29.828.453
|% -7,22
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,50
|11.567.330.591
|% 9,92
|
|ISCTR
|12,70
|11.184.826.152
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,72
|7.431.276.043
|% 6,46
|
|EREGL
|33,50
|6.953.331.905
|% 3,20
|
|THYAO
|74,95
|6.733.744.903
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.613.247.195
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,70
|11.184.826.152
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,72
|7.431.276.043
|% 6,46
|
|AKBNK
|17,50
|11.567.330.591
|% 9,92
|
|DOHOL
|5,72
|1.614.093.801
|% 4,76
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2152
|18,2338
|% 0,00
|
|Euro
|18,4659
|18,4678
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2578
|21,3644
|% 0,89
|
|Frank
|19,0667
|19,1816
|% 0,79
|
|Riyal
|4,8363
|4,8606
|% -0,04
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|13,01
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.814
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,59
|0,52
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|1,86
|
Seans Raporu
17:51
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Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem