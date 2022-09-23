***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 17:26
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064990
BIST
17:113.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -7,12
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:1118,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4162
En Düşük
18,3035
17:1117,9375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1038
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9129
17:11974,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,25
|Açılış
|: 974,64
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KRPLS
|7,37
|190.563.243
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|148.933.230
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.865.528
|% 10,00
|
|DESA
|28,74
|17.554.389
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.472.188
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.179.879
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.412.986
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.165.618
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.522.562
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|199.468.535
|% -9,96
|
|THYAO
|70,95
|4.388.443.025
|% -0,49
|
|SASA
|60,90
|2.508.223.516
|% 4,91
|
|SAHOL
|27,30
|1.727.034.151
|% 0,15
|
|SISE
|27,12
|1.487.715.321
|% -1,45
|
|VAKBN
|7,70
|1.466.577.290
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,00
|1.370.849.361
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,52
|1.049.992.815
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,70
|1.466.577.290
|% -0,65
|
|HALKB
|7,68
|1.235.172.452
|% -1,54
|
|DOHOL
|5,30
|820.841.489
|% 0,95
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4038
|18,4184
|% 0,54
|
|Euro
|17,9364
|17,9483
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,2237
|20,3251
|% -1,57
|
|Frank
|18,7570
|18,8700
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8784
|4,9028
|% 0,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,15
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.651
|6.759
|-3,00
|
|Yarım
|3.234
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,39
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-4,28
|