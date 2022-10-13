***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 10:03
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071517
BIST
12:203.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 40,40
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
12:2018,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5935
En Düşük
18,5039
12:2018,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0977
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
12:201.002,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.002,16
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:18
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|196.604.012
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|111.049.995
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|274.362.743
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,81
|10.246.686
|% 9,69
|
|RODRG
|28,36
|5.553.749
|% -8,28
|
|USAK
|3,40
|51.700.065
|% -3,68
|
|GARFA
|16,70
|2.997.038
|% -3,52
|
|PRZMA
|4,93
|887.152
|% -3,33
|
|ISFIN
|6,90
|12.048.918
|% -3,09
|
|THYAO
|86,90
|2.479.187.931
|% 2,12
|
|AKBNK
|12,98
|846.752.232
|% 0,39
|
|SASA
|82,95
|801.462.167
|% 1,28
|
|KCHOL
|50,50
|766.574.230
|% 1,20
|
|ASELS
|31,42
|735.640.348
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,18
|414.095.951
|% 0,97
|
|DOHOL
|5,38
|409.258.931
|% 2,28
|
|ODAS
|8,10
|583.399.642
|% 3,98
|
|YKBNK
|8,32
|573.450.888
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,98
|846.752.232
|% 0,39
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5883
|18,5925
|% 0,15
|
|Euro
|18,1028
|18,1165
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6257
|20,7291
|% 0,38
|
|Frank
|18,5554
|18,6672
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9303
|4,9551
|% 0,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.811
|6,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.289
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|0,79
|