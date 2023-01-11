***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:34
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100204
BIST
14:514.830
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -157,71
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.811
14:5118,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:5120,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:511.137,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.137,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:51
|SDTTR
|56,65
|6.140.973
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.478.502
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.603.787
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|283.483.567
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|348.940.365
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|367.373.398
|% -9,99
|
|FLAP
|12,18
|206.490.093
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|26.700.089
|% -9,98
|
|THYAO
|128,60
|5.942.526.335
|% -1,98
|
|EREGL
|37,56
|4.225.683.678
|% -0,79
|
|ASELS
|55,45
|3.370.815.137
|% -4,64
|
|KRDMD
|17,80
|3.189.967.833
|% -1,87
|
|KOZAL
|543,70
|3.166.947.503
|% -3,43
|
|EKGYO
|8,33
|2.182.443.102
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,95
|2.096.748.077
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,80
|3.189.967.833
|% -1,87
|
|KATMR
|2,09
|332.129.430
|% -9,91
|
|SKBNK
|2,62
|412.591.497
|% -4,03
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7767
|18,7786
|% 0,03
|
|Euro
|20,1739
|20,1804
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7073
|22,8212
|% -0,17
|
|Frank
|20,2178
|20,3396
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% -0,01
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.685
|7.741
|6,00
|
|Yarım
|3.733
|3.787
|3,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|