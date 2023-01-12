***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:12
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100901
BIST
13:384.646
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -82,97
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:3818,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:3820,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0472
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:381.137,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.137,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SDTTR
|62,30
|11.272.437
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.144.660
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,03
|316.588.275
|% 7,78
|
|RODRG
|31,08
|12.677.257
|% 5,93
|
|MRGYO
|4,68
|11.607.180
|% -10,00
|
|SEKUR
|19,81
|8.331.920
|% -9,95
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|GOZDE
|18,98
|296.110.219
|% -9,88
|
|BEYAZ
|17,22
|27.399.101
|% -9,84
|
|THYAO
|126,40
|6.919.518.824
|% 0,88
|
|KRDMD
|17,41
|4.476.544.053
|% 1,28
|
|ASELS
|52,25
|3.247.189.476
|% -1,04
|
|EREGL
|36,64
|2.968.155.394
|% -0,54
|
|KOZAL
|503,40
|2.334.778.189
|% -2,97
|
|EKGYO
|7,81
|2.180.519.801
|% -3,34
|
|KRDMD
|17,41
|4.476.544.053
|% 1,28
|
|YKBNK
|8,39
|1.788.805.530
|% -2,33
|
|SKBNK
|2,47
|277.586.443
|% -3,14
|
|PETKM
|16,05
|1.788.511.125
|% -3,72
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7817
|18,7856
|% 0,06
|
|Euro
|20,2261
|20,2358
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,7579
|22,8721
|% 0,11
|
|Frank
|20,0624
|20,1832
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,69
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,91
|