***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 15:50
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102059
BIST
15:434.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,85
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:4318,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:4320,3225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0700
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:431.145,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.145,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ONCSM
|37,40
|5.997.277
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.303.517
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|21.423.454
|% 9,97
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|152.180.332
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,00
|3.201.955.645
|% -5,99
|
|EDIP
|9,25
|22.839.981
|% -5,80
|
|THYAO
|135,60
|5.929.504.843
|% -0,15
|
|ASELS
|55,15
|4.328.979.202
|% -1,34
|
|EREGL
|40,04
|4.114.779.944
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,67
|3.927.043.185
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,00
|3.201.955.645
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,00
|3.201.955.645
|% -5,99
|
|KRDMD
|18,67
|3.927.043.185
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,19
|1.882.301.928
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,63
|451.611.067
|% -0,38
|
|PETKM
|17,80
|2.300.123.539
|% 2,18
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7863
|18,8007
|% 0,09
|
|Euro
|20,3080
|20,3164
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,8093
|22,9237
|% -0,27
|
|Frank
|20,1301
|20,2514
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.811
|7.874
|64,00
|
|Yarım
|3.806
|3.853
|31,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|
Seans Raporu
15:41
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