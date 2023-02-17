***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:03
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114672
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
0
En Düşük
0
18:0518,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,0618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0872
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
18:051.106,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,91
|Açılış
|: 1.106,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|69,70
|32.282.204
|% 0,00
|
|ADEL
|113,50
|8.908.860
|% 0,00
|
|AGHOL
|79,00
|107.121.556
|% 0,00
|
|AGESA
|29,00
|136.482.175
|% 0,00
|
|ALFAS
|190,10
|313.612.440
|% 0,00
|
|ACSEL
|69,70
|32.282.204
|% 0,00
|
|ADEL
|113,50
|8.908.860
|% 0,00
|
|AGHOL
|79,00
|107.121.556
|% 0,00
|
|AGESA
|29,00
|136.482.175
|% 0,00
|
|ALFAS
|190,10
|313.612.440
|% 0,00
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,00
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 0,00
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 0,00
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 0,00
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8600
|18,8640
|% 0,09
|
|Euro
|20,0558
|20,0618
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,4560
|22,5687
|% -0,33
|
|Frank
|20,2028
|20,3246
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0132
|5,0383
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-11,52
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-6,96
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.519
|7.594
|-62,00
|
|Yarım
|3.673
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
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