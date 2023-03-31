***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 10:03
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130035
BIST
10:284.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2819,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2820,9241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:281.220,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|16.414.932
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.078.939
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|22.759.112
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.584.430
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,38
|14.168.102
|% -6,39
|
|EMNIS
|43,48
|98.960
|% -5,44
|
|VBTYZ
|38,90
|765.543
|% -4,94
|
|TUPRS
|542,00
|359.365.123
|% 0,56
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|ASELS
|53,10
|341.496.208
|% 0,28
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|GOKNR
|22,30
|328.102.473
|% 1,18
|
|SKBNK
|2,44
|123.226.900
|% 4,27
|
|ISCTR
|13,33
|257.054.023
|% -1,41
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,75
|162.318.660
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,2103
|% 0,22
|
|Euro
|20,8905
|20,9218
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6856
|23,8044
|% 0,03
|
|Frank
|20,9071
|21,0330
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0963
|5,1218
|% 0,09
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.223
|1.224
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.236
|8.332
|14,00
|
|Yarım
|4.037
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|0,00
|