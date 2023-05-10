***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2023 10:18
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149388
BIST
10:264.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -27,74
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.508
10:2619,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5341
En Düşük
19,4851
10:2621,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0493
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4460
En Düşük
21,3327
10:261.273,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,37
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EGPRO
|58,85
|9.673.822
|% 10,00
|
|FADE
|8,32
|5.735.517
|% 9,91
|
|PAMEL
|191,40
|52.845.656
|% 8,56
|
|ZOREN
|4,43
|95.797.594
|% 8,31
|
|BRSAN
|134,80
|134.815.116
|% 7,84
|
|AVHOL
|21,12
|2.244.739
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|139.134.607
|% -9,96
|
|AYEN
|19,07
|15.111.769
|% -7,87
|
|TUKAS
|11,25
|24.314.262
|% -7,25
|
|MERCN
|28,36
|3.547.072
|% -7,20
|
|ISCTR
|12,39
|552.760.680
|% 2,23
|
|CWENE
|118,70
|425.426.983
|% 0,42
|
|KCHOL
|86,45
|352.162.082
|% -0,46
|
|DOAS
|127,20
|340.884.237
|% 7,07
|
|THYAO
|129,20
|324.918.661
|% 0,31
|
|ISCTR
|12,39
|552.760.680
|% 2,23
|
|EKGYO
|5,58
|143.420.010
|% 1,64
|
|ZOREN
|4,43
|95.797.594
|% 8,31
|
|YKBNK
|10,48
|176.234.460
|% 0,87
|
|DOHOL
|8,51
|109.231.680
|% -3,19
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5246
|19,5331
|% 0,10
|
|Euro
|21,4238
|21,4319
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,6010
|24,7244
|% 0,17
|
|Frank
|21,8774
|22,0092
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1909
|5,2169
|% 0,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-5,22
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.556
|4.651
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.312
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,03
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|-0,38
|