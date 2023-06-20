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***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

20.06.2023 16:30
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160472


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DAGHL 11,99 14.561.845 % 10,00  
PRKME 19,14 198.530.536 % 10,00  
AYCES 147,40 108.292.564 % 10,00  
GARFA 35,02 22.268.101 % 9,99  
INGRM 708,00 40.842.246 % 9,99  
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Euro 25,7227 25,7333 % -0,08  
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Altın Ons 1.938 1.938 -12,55  
Altın Gr. 1.470 1.470 -10,37  
Cumhuriyet 9.697 9.843 -17,00  
Tam 9.618 9.863 -62,90  
Yarım 4.712 4.790 -46,00  
Çeyrek 2.356 2.395 -23,00  
Gümüş.Ons 23,32 23,35 -0,62  
Gümüş Gr. 17,70 17,72 -0,49  
B. Petrol 75,94 75,94 -0,17  
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