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***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

12.01.2024 10:22
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238793


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZSUB 27,50 58.225.151 % 10,00  
CATES 55,75 648.236.033 % 9,96  
KBORU 67,00 242.880.307 % 9,93  
DOGUB 20,26 131.748.763 % 9,75  
ETILR 13,92 29.187.681 % 9,26  
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Dolar 30,0900 30,0989 % 0,37  
Euro 32,9907 32,9967 % -0,10  
Sterlin 38,2644 38,4562 % 0,30  
Frank 35,1197 35,3313 % 0,21  
Riyal 7,9998 8,0400 % 0,33  
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13:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,98 % 0,66  
Platin 927,90 930,84 % 0,66  
Paladyum 995,49 997,90 % 0,66  
Brent Pet. 79,78 79,78 % 0,66  
Altın Ons 2.039,95 2.040,26 % 0,66  
Seans Raporu 13:30
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