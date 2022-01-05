***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.01.2022 09:07
***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988837
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
0
En Düşük
0
18:0513,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,3435
18:0515,1718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0200
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0788
18:05784,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,75
|Açılış
|: 784,23
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|15,64
|74.327.815
|% 1,30
|
|RYGYO
|3,89
|29.808.134
|% 0,00
|
|QUAGR
|12,64
|26.168.748
|% 0,00
|
|SOKM
|13,38
|87.120.391
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,46
|31.042.146
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,89
|29.808.134
|% 0,00
|
|SELEC
|12,31
|67.647.537
|% 0,00
|
|ULKER
|18,45
|67.246.905
|% 0,00
|
|LKMNH
|12,93
|4.922.879
|% 0,00
|
|UFUK
|18,92
|380.029
|% 0,00
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4077
|13,4277
|% 0,15
|
|Euro
|15,1481
|15,1797
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,1296
|18,2205
|% 0,28
|
|Frank
|14,6149
|14,7030
|% 0,31
|
|Riyal
|3,5654
|3,5833
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,22
|
|Altın Gr.
|784
|784
|1,61
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında