***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2022 16:38
***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRSTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Büyükdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989398
BIST
17:442.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4413,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1421
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4415,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2023
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:44795,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 795,05
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:44
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.296.962
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.865.896
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|20.539.531
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.617.631
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.479.013
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|4.155.448
|% -5,88
|
|THYAO
|24,92
|3.423.020.889
|% 4,27
|
|EREGL
|30,52
|2.488.190.844
|% -1,10
|
|GARAN
|11,49
|2.411.705.301
|% 0,35
|
|SISE
|14,83
|1.972.166.301
|% 2,91
|
|KRDMD
|10,52
|1.696.263.392
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,49
|1.138.692.066
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.411.705.301
|% 0,35
|
|PETKM
|9,41
|1.681.973.460
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,27
|405.129.532
|% -0,87
|
|KRDMD
|10,52
|1.696.263.392
|% 2,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7815
|13,8102
|% 1,04
|
|Euro
|15,6120
|15,6672
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,6165
|18,7098
|% 0,91
|
|Frank
|14,9620
|15,0521
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6608
|3,6791
|% 0,99
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-16,56
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,28
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,87
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
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17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM