***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 11:42
***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Büyükdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030792
BIST
12:452.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:4515,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3235
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:4516,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,4374
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:45933,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 22,50
|Açılış
|: 933,65
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:43
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IDEAS
|22,02
|15.010.216
|% 9,01
|
|IMASM
|38,26
|59.580.816
|% 8,51
|
|ORCAY
|19,56
|184.219.842
|% 8,07
|
|EUHOL
|2,71
|20.505.039
|% 7,97
|
|GZNMI
|32,80
|3.530.330
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.145.534
|% -9,92
|
|SANKO
|12,86
|14.569.506
|% -6,88
|
|YUNSA
|27,52
|16.616.636
|% -6,33
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|THYAO
|42,78
|1.720.836.470
|% 0,14
|
|SISE
|19,71
|1.407.565.676
|% 2,12
|
|KRDMD
|14,90
|803.242.875
|% -0,07
|
|EREGL
|32,00
|743.281.938
|% 1,01
|
|GARAN
|14,94
|679.467.386
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,64
|486.074.869
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,34
|562.420.307
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|286.133.299
|% 1,35
|
|SISE
|19,71
|1.407.565.676
|% 2,12
|
|KRDMD
|14,90
|803.242.875
|% -0,07
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8584
|15,8685
|% 2,11
|
|Euro
|16,6440
|16,6590
|% 2,58
|
|Sterlin
|19,7349
|19,8339
|% 3,41
|
|Frank
|15,8702
|15,9658
|% 2,77
|
|Riyal
|4,2217
|4,2429
|% 2,25
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|22,45
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.179
|6.338
|127,52
|
|Yarım
|2.987
|3.066
|61,68
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,85
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,91
|