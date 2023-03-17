***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2023 12:03
***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRSTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Büyükdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125816
BIST
14:365.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,97
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.230
14:3619,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3620,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0724
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:361.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUCLK
|31,30
|44.724.516
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|42.015.223
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.741.351
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|115.030.293
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.627.015
|% -9,94
|
|VKING
|44,92
|14.886.006
|% -5,39
|
|PENTA
|22,08
|450.775.143
|% -5,24
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,25
|3.628.392.876
|% 7,20
|
|GOKNR
|20,36
|3.228.909.573
|% 4,52
|
|ISCTR
|14,89
|2.987.812.765
|% 1,29
|
|ASELS
|57,70
|2.296.437.855
|% 2,67
|
|THYAO
|132,20
|1.500.804.930
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,89
|2.987.812.765
|% 1,29
|
|GOKNR
|20,36
|3.228.909.573
|% 4,52
|
|AKFGY
|3,97
|443.101.948
|% 5,31
|
|EKGYO
|7,25
|787.038.104
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,41
|1.194.026.806
|% 0,44
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0036
|% 0,08
|
|Euro
|20,2011
|20,2113
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9757
|23,0909
|% 0,14
|
|Frank
|20,4132
|20,5362
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,80
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,67
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,03
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.11 ) 5, 768
-
14:50XU100
Endeks 5, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 33, 169.00 milyon TL de
-
14:50TERA
Yüzde 6.30 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 538 adet işlem
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem