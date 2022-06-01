***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [KRSTL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) pay piyasasında 17.05.2022-31.05.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter ve Telegram adlı sosyal medya platformları üzerinden KRSTL payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.06.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAHMET MEHMETOĞLU 40454172BURHAN BUDAK 14193362ERKAN UZUN 13921989HİKMET YURTBAY 14079769KEMALETTİN VATANSEVER 20052180KENAN YURTBAY 34905916MELEK AKKAR 45007943MURAT GÜLCÜ 27611683MUSTAFA BUDAK 23861291NEZİR YEŞİLYURT 31639102ORBAY CEYLAN 13953006ORHAN YILMAZ 38385393RIDVAN BUDAK 14270051SALİHA SEZİKLİ 13312172SEZER SEZİKLİ 22032962SİNAN YURTBAY 33269104YEŞİM BARIŞCIL 25764898Karar 2022/27 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034103BIST