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***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

01.06.2022 20:42
***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) pay piyasasında 17.05.2022-31.05.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter ve Telegram adlı sosyal medya platformları üzerinden KRSTL payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.06.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
AHMET MEHMETOĞLU 40454172
BURHAN BUDAK 14193362
ERKAN UZUN 13921989
HİKMET YURTBAY 14079769
KEMALETTİN VATANSEVER 20052180
KENAN YURTBAY 34905916
MELEK AKKAR 45007943
MURAT GÜLCÜ 27611683
MUSTAFA BUDAK 23861291
NEZİR YEŞİLYURT 31639102
ORBAY CEYLAN 13953006
ORHAN YILMAZ 38385393
RIDVAN BUDAK 14270051
SALİHA SEZİKLİ 13312172
SEZER SEZİKLİ 22032962
SİNAN YURTBAY 33269104
YEŞİM BARIŞCIL 25764898
Karar 2022/27 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034103


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