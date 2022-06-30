***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2022 15:32
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (30/06/2022) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040347
BIST
16:482.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:4816,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:4817,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:48974,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,47
|Açılış
|: 974,46
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BMSCH
|10,89
|118.697.713
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.920.873
|% 9,87
|
|GESAN
|42,70
|251.720.290
|% 9,43
|
|MERIT
|31,92
|19.994.679
|% 8,28
|
|LIDFA
|11,34
|30.995.265
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.625.027
|% -9,98
|
|BERA
|14,48
|502.594.254
|% -8,99
|
|ULUSE
|206,00
|19.447.250
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,64
|4.164.989.050
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|EREGL
|27,08
|1.466.002.548
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,36
|1.119.821.664
|% 1,79
|
|ASELS
|23,06
|1.065.857.937
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,68
|972.407.666
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|318.707.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|671.194.311
|% 1,40
|
|ODAS
|2,86
|428.352.473
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6873
|16,7005
|% 0,37
|
|Euro
|17,3971
|17,4226
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,2247
|20,3261
|% 0,54
|
|Frank
|17,3953
|17,5001
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.495
|6.592
|-49,00
|
|Yarım
|3.179
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,29
|