***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2023 15:32
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (08/06/2023) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157267
BIST
15:435.481
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -79,70
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:4323,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1311
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:4325,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,4071
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:431.472,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 21,71
|Açılış
|: 1.472,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.473,78
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|86.450.072
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|60.872.572
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.043.755
|% 9,95
|
|ADEL
|158,00
|61.278.138
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|595.441.854
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.079.351
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.488.841
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.126.640
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,70
|5.095.615.070
|% -1,04
|
|AKBNK
|18,45
|3.187.397.987
|% 0,33
|
|YKBNK
|12,31
|3.165.830.389
|% 1,65
|
|KRDMD
|20,50
|2.754.080.667
|% 1,18
|
|SASA
|65,20
|2.698.774.667
|% -1,66
|
|EKGYO
|7,83
|2.177.334.426
|% -1,76
|
|YKBNK
|12,31
|3.165.830.389
|% 1,65
|
|ISCTR
|13,52
|2.565.708.162
|% 1,81
|
|AKBNK
|18,45
|3.187.397.987
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,56
|388.430.586
|% 1,99
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3849
|23,3896
|% 0,58
|
|Euro
|25,2936
|25,4347
|% 1,96
|
|Sterlin
|29,1134
|29,2594
|% 0,94
|
|Frank
|25,7717
|25,9270
|% 1,25
|
|Riyal
|6,2173
|6,2485
|% 0,55
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:51XU100
Endeks 5, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 60, 112.00 milyon TL de
-
15:51EUKYO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 912, 221 adet işlem
-
15:50HURGZ
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 200, 412 adet işlem
-
15:48ATEKS
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 73.35 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 478 adet işlem
-
15:47KLRHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 123, 815 adet işlem