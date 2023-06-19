***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/06/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08/06/2023Tescil Tarihi17/06/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19/06/2023-10855AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 08/06/2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17/06/2023 tarihinde tescil edilerek 19/06/2023 tarih ve 10855 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160125BIST