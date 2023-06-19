***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2023 18:20
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/06/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08/06/2023
Tescil Tarihi
17/06/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19/06/2023-10855
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 08/06/2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17/06/2023 tarihinde tescil edilerek 19/06/2023 tarih ve 10855 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160125
BIST