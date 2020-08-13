***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 – 30.06.2020 dönemlerine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868779BIST