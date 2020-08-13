***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 86.938.387 73.351.770 47.970.601 42.239.662Satışların Maliyeti14 -77.989.665 -68.445.560 -43.465.893 -40.732.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.948.722 4.906.210 4.504.708 1.507.235BRÜT KAR (ZARAR)8.948.722 4.906.210 4.504.708 1.507.235Genel Yönetim Giderleri-4.227.157 -3.162.785 -1.830.300 -1.380.670Pazarlama Giderleri-645.721 -1.164.776 -189.524 -246.512Araştırma ve Geliştirme Giderleri-63.238 -56.831 -26.753 -21.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.776.866 2.832.898 1.310.745 1.144.525Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.140.561 -1.641.713 -610.673 -827.774ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.648.911 1.713.003 3.158.203 175.354Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.531 0 11.531 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.660.442 1.713.003 3.169.734 175.354Finansman Gelirleri76.982 1.015.083 49.621 423.815Finansman Giderleri16 -1.654.557 -3.368.754 -1.472.541 -1.994.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.082.867 -640.668 1.746.814 -1.395.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.592.017 -207.782 -748.945 11.915Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -56.763 -77.668 -37.758 -49.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.535.254 -130.114 -711.187 61.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679DÖNEM KARI (ZARARI)18 2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -41.703 -27.715 -19.404 -21.099Ana Ortaklık Payları18 2.532.553 -820.735 1.017.273 -1.362.580Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 0,02590000 -0,00880000 0,01040000 -0,01440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.630.753 -25.796.255Dönem Karı (Zararı)2.490.850 -848.450Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 2.490.850 -848.450Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.772.194 4.030.659Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.258.865 1.231.550Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler382.065 258.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler245.393 249.685Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler136.672 9.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.550.778 2.332.456Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-76.982 -1.015.083Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 1.627.760 3.347.539Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.592.017 207.782Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.531 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.531 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.820.642 -28.752.742Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.779.645 -25.812.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.520.173 -24.903.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.740.528 -908.789Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.997.949 -686.288İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.997.949 -686.288Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.163.832 -2.773.426Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-426.197 -378.054Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.430.465 -2.472.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.746 167.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.398.719 -2.640.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)84.306 384.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.036.312 2.985.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.180.396 3.027.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)855.916 -41.578Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.557.598 -25.570.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-54.150 -60.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.005 -164.838YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-778.665 -584.418Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.531 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.531 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-790.196 -584.418Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -769.196 -584.418Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.715.175 35.917.811Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.928.971Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.928.971Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.164.397 -9.678.704Kredilerden Nakit Girişleri-2.164.397 -9.678.704Ödenen Faiz16 -1.627.760 -3.347.539Alınan Faiz76.982 1.015.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.124.593 9.537.138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.124.593 9.537.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.380.472 5.717.126DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.255.879 15.254.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.255.879 13.380.472Ticari Alacaklar5 87.233.946 66.454.301İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar81.387.128 51.866.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.846.818 14.587.346Diğer Alacaklar6 2.089.268 7.087.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.089.268 7.087.217Stoklar7 30.350.735 26.186.903Peşin Ödenmiş Giderler11 616.200 227.404Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.577 161.457Diğer Dönen Varlıklar12 4.378.406 7.558.802ARA TOPLAM130.931.011 121.056.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.931.011 121.056.556DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.000 1.175.000Maddi Duran Varlıklar8 28.381.676 28.842.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.202.286 5.210.013Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar157.029 164.756Peşin Ödenmiş Giderler11 5.037.401 5.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı17 5.618.204 7.197.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.414.567 47.425.160TOPLAM VARLIKLAR176.345.578 168.481.716KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.267.325 5.028.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.267.325 5.028.010Banka Kredileri4 5.267.325 5.028.010Ticari Borçlar5 34.639.941 28.209.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlar56.067 24.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.583.874 28.185.155Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 271.393Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 37.988 18.437Kısa Vadeli Karşılıklar691.416 627.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar594.230 509.924Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar97.186 117.686Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.944.211 936.402ARA TOPLAM42.720.999 35.091.446TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.720.999 35.091.446UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.626.882 8.030.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.626.882 8.030.594Banka Kredileri4 5.626.882 8.030.594Uzun Vadeli Karşılıklar1.791.096 1.599.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.791.096 1.599.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.546.595 1.590.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.964.573 11.221.114TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.685.572 46.312.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.417.734 121.885.181Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.242.747 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.919.769 11.919.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.919.769 11.919.769Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 11.959.882 11.959.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -40.113 -40.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -7.776.528 -8.428.427Net Dönem Karı veya Zararı18 2.532.553 651.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 242.272 283.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.660.006 122.169.156TOPLAM KAYNAKLAR176.345.578 168.481.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Transferler13 -9.318.075 9.318.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-820.735 -820.735 -27.715 -848.450Sermaye Arttırımı47.928.516 455 47.928.971 47.928.971Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 -820.735 120.352.161 218.767 120.570.928Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler13 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.532.553 2.532.553 -41.703 2.490.850Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 2.532.553 124.417.734 242.272 124.660.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -41.703 -27.715 -19.404 -21.099Ana Ortaklık Payları18 2.532.553 -820.735 1.017.273 -1.362.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868777BIST