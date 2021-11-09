***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:27
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 181.461.995 153.348.195 82.832.720 66.409.808
Satışların Maliyeti
14 -175.211.654 -140.668.015 -82.033.325 -62.678.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.250.341 12.680.180 799.395 3.731.458
BRÜT KAR (ZARAR)
6.250.341 12.680.180 799.395 3.731.458
Genel Yönetim Giderleri
-6.820.385 -5.647.345 -2.529.287 -1.420.188
Pazarlama Giderleri
-1.764.498 -1.560.286 -279.849 -914.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-80.519 -90.775 -18.843 -27.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.488.371 4.850.108 2.448.983 2.073.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.608.363 -2.040.826 -1.573.052 -900.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.464.947 8.191.056 -1.152.653 2.542.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
208.791 11.531 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.673.738 8.202.587 -1.152.653 2.542.145
Finansman Gelirleri
16 1.907.375 82.673 1.814.580 5.691
Finansman Giderleri
16 -1.067.383 -2.101.479 -210.266 -446.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.513.730 6.183.781 451.661 2.100.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.871 -2.074.972 -59.887 -482.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -195.300 -100.161 -123.643 -43.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 216.171 -1.974.811 63.756 -439.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -63.360 -56.269 -38.861 -14.566
Ana Ortaklık Payları
18 2.597.961 4.165.078 430.635 1.632.525
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 0,01320000 0,04280000 0,00200000 0,01690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.924.268 -913.686
Dönem Karı (Zararı)
2.534.601 4.108.809
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.534.601 4.108.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.396.263 6.371.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.944.138 1.880.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
546.705 438.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
648.573 364.441
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-101.868 74.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-864.918 1.989.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.907.375 -82.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.042.457 2.072.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -20.871 2.074.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.791 -11.531
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208.791 -11.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.195.310 -11.316.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.075.470 -26.810.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.990.850 -34.290.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.915.380 7.479.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.304 4.717.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-548.304 4.717.061
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.141.883 -4.582.710
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.495.404 -170.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.842.233 14.292.383
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-213.858 113.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.056.091 14.178.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
227.666 113.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.613.528 1.125.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.626.585 312.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.013.057 813.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.126.174 -835.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-130.249 -77.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.657 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.958.102 -888.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.791 11.531
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.791 11.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.166.893 -899.535
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -56.054.261 -878.535
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.632 -21.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.159.263 -3.726.576
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.527.746 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.527.746 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.233.401 -1.736.973
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.233.401 -1.736.973
Ödenen Faiz
16 -1.042.457 -2.072.276
Alınan Faiz
1.907.375 82.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.125.429 -5.528.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.125.429 -5.528.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.531.041 13.380.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.656.470 7.852.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 70.656.470 11.531.041
Ticari Alacaklar
5 74.399.007 56.323.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
72.317.039 49.326.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.081.968 6.997.348
Diğer Alacaklar
6 2.832.711 2.284.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.832.711 2.284.407
Stoklar
7 45.363.858 32.221.975
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.048.113 92.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
89.150 6.684
Diğer Dönen Varlıklar
12 14.118.768 9.539.241
ARA TOPLAM
209.508.077 111.999.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
209.508.077 111.999.372
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.220.000 1.220.000
Maddi Duran Varlıklar
8 95.513.999 41.353.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.233.148 5.170.679
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.891 125.422
Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.951.228 13.364.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.442.624 7.075.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.360.999 68.184.556
TOPLAM VARLIKLAR
332.869.076 180.183.928
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.999.697 5.412.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.999.697 5.412.063
Banka Kredileri
4 5.999.697 5.412.063
Ticari Borçlar
5 77.641.883 24.799.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 213.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.641.883 24.585.792
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 195.300 91.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
904.639 678.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
829.425 601.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
75.214 77.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.454.396 1.439.368
ARA TOPLAM
88.336.033 32.561.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.336.033 32.561.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.821.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.821.035
Banka Kredileri
4 0 2.821.035
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.815.885 2.297.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.815.885 2.297.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 3.076.466 2.925.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.892.351 8.044.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.228.384 40.605.583
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.408.626 139.282.919
Ödenmiş Sermaye
13 192.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.770.493 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.183.295 24.183.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.183.295 24.183.295
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 24.473.566 24.473.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -290.271 -290.271
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.642.316 -7.776.528
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.597.961 5.134.212
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 232.066 295.426
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.640.692 139.578.345
TOPLAM KAYNAKLAR
332.869.076 180.183.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
13 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.165.078 4.165.078 -56.269 4.108.809
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 4.165.078 126.050.259 227.706 126.277.965
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345
Transferler
13 5.134.212 -5.134.212
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.597.961 2.597.961 -63.360 2.534.601
Sermaye Arttırımı
96.000.000 527.746 96.527.746 96.527.746
Dönem Sonu Bakiyeler
192.000.000 19.199.732 1.770.493 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 2.597.961 238.408.626 232.066 238.640.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -63.360 -56.269 -38.861 -14.566
Ana Ortaklık Payları
18 2.597.961 4.165.078 430.635 1.632.525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976413
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