***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 181.461.995 153.348.195 82.832.720 66.409.808Satışların Maliyeti14 -175.211.654 -140.668.015 -82.033.325 -62.678.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.250.341 12.680.180 799.395 3.731.458BRÜT KAR (ZARAR)6.250.341 12.680.180 799.395 3.731.458Genel Yönetim Giderleri-6.820.385 -5.647.345 -2.529.287 -1.420.188Pazarlama Giderleri-1.764.498 -1.560.286 -279.849 -914.565Araştırma ve Geliştirme Giderleri-80.519 -90.775 -18.843 -27.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 7.488.371 4.850.108 2.448.983 2.073.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.608.363 -2.040.826 -1.573.052 -900.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.464.947 8.191.056 -1.152.653 2.542.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler208.791 11.531 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.673.738 8.202.587 -1.152.653 2.542.145Finansman Gelirleri16 1.907.375 82.673 1.814.580 5.691Finansman Giderleri16 -1.067.383 -2.101.479 -210.266 -446.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.513.730 6.183.781 451.661 2.100.914Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.871 -2.074.972 -59.887 -482.955Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -195.300 -100.161 -123.643 -43.398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 216.171 -1.974.811 63.756 -439.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959DÖNEM KARI (ZARARI)2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -63.360 -56.269 -38.861 -14.566Ana Ortaklık Payları18 2.597.961 4.165.078 430.635 1.632.525Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 0,01320000 0,04280000 0,00200000 0,01690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.924.268 -913.686Dönem Karı (Zararı)2.534.601 4.108.809Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 2.534.601 4.108.809Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.396.263 6.371.829Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.944.138 1.880.271Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler546.705 438.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler648.573 364.441Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-101.868 74.073Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-864.918 1.989.603Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.907.375 -82.673Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 1.042.457 2.072.276Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -20.871 2.074.972Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.791 -11.531Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-208.791 -11.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.195.310 -11.316.618Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.075.470 -26.810.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.990.850 -34.290.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.915.380 7.479.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-548.304 4.717.061İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-548.304 4.717.061Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.141.883 -4.582.710Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.495.404 -170.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.842.233 14.292.383İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-213.858 113.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.056.091 14.178.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)227.666 113.202İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.613.528 1.125.349Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.626.585 312.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.013.057 813.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.126.174 -835.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-130.249 -77.706Vergi İadeleri (Ödemeleri)-71.657 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.958.102 -888.004Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri208.791 11.531Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri208.791 11.531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.166.893 -899.535Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -56.054.261 -878.535Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.632 -21.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.159.263 -3.726.576Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.527.746 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.527.746 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.233.401 -1.736.973Kredilerden Nakit Girişleri-2.233.401 -1.736.973Ödenen Faiz16 -1.042.457 -2.072.276Alınan Faiz1.907.375 82.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.125.429 -5.528.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.125.429 -5.528.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.531.041 13.380.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.656.470 7.852.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 70.656.470 11.531.041Ticari Alacaklar5 74.399.007 56.323.537İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar72.317.039 49.326.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.081.968 6.997.348Diğer Alacaklar6 2.832.711 2.284.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.832.711 2.284.407Stoklar7 45.363.858 32.221.975Peşin Ödenmiş Giderler11 2.048.113 92.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar89.150 6.684Diğer Dönen Varlıklar12 14.118.768 9.539.241ARA TOPLAM209.508.077 111.999.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR209.508.077 111.999.372DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.220.000 1.220.000Maddi Duran Varlıklar8 95.513.999 41.353.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.233.148 5.170.679Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar187.891 125.422Peşin Ödenmiş Giderler11 13.951.228 13.364.392Ertelenmiş Vergi Varlığı17 7.442.624 7.075.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.360.999 68.184.556TOPLAM VARLIKLAR332.869.076 180.183.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.999.697 5.412.063İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.999.697 5.412.063Banka Kredileri4 5.999.697 5.412.063Ticari Borçlar5 77.641.883 24.799.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 213.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar77.641.883 24.585.792Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 140.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 195.300 91.059Kısa Vadeli Karşılıklar904.639 678.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar829.425 601.759Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar75.214 77.185Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 3.454.396 1.439.368ARA TOPLAM88.336.033 32.561.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.336.033 32.561.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 2.821.035İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.821.035Banka Kredileri4 0 2.821.035Uzun Vadeli Karşılıklar2.815.885 2.297.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.815.885 2.297.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 3.076.466 2.925.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.892.351 8.044.381TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.228.384 40.605.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar238.408.626 139.282.919Ödenmiş Sermaye13 192.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.770.493 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.183.295 24.183.295Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.183.295 24.183.295Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 24.473.566 24.473.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -290.271 -290.271Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.642.316 -7.776.528Net Dönem Karı veya Zararı18 2.597.961 5.134.212Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 232.066 295.426TOPLAM ÖZKAYNAKLAR238.640.692 139.578.345TOPLAM KAYNAKLAR332.869.076 180.183.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler13 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.165.078 4.165.078 -56.269 4.108.809Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 4.165.078 126.050.259 227.706 126.277.965Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345Transferler13 5.134.212 -5.134.212Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.597.961 2.597.961 -63.360 2.534.601Sermaye Arttırımı96.000.000 527.746 96.527.746 96.527.746Dönem Sonu Bakiyeler192.000.000 19.199.732 1.770.493 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 2.597.961 238.408.626 232.066 238.640.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.534.601 4.108.809 391.774 1.617.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -63.360 -56.269 -38.861 -14.566Ana Ortaklık Payları18 2.597.961 4.165.078 430.635 1.632.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976413BIST