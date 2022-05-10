***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:32
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 89.395.015 42.939.572
Satışların Maliyeti
14 -84.567.547 -40.167.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.827.468 2.772.112
BRÜT KAR (ZARAR)
4.827.468 2.772.112
Genel Yönetim Giderleri
-4.988.551 -2.732.740
Pazarlama Giderleri
-159.940 -1.021.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-93.773 -32.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.005.425 2.879.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.593.250 -882.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.997.379 981.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 51.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.997.379 1.033.500
Finansman Gelirleri
16 15.049 54.342
Finansman Giderleri
16 -294.533 -485.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.717.895 602.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
330.180 409.561
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -47.856 -30.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 378.036 439.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.075 1.011.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.075 1.011.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -55.636 -28.561
Ana Ortaklık Payları
18 3.103.711 1.040.508
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01590000 0,01050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.362.076 -935.814
Dönem Karı (Zararı)
3.048.075 1.011.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 3.048.075 1.011.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.569.757 957.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
732.405 638.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
900.955 353.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
901.203 354.764
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-248 -853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
266.577 426.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.049 -54.342
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 281.626 480.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -330.180 -409.561
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -51.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -51.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.752.741 -2.808.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.702.107 -2.689.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.522.430 -5.988.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.677 3.298.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.300.960 -51.229
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.300.960 -51.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.662.287 -4.922.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
923.842 -10.455.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.222.349 8.441.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.023 86.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.243.372 8.355.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
408.603 171.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.357.819 6.697.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.135.558 5.981.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.222.261 716.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.134.909 -838.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-108.971 -5.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-118.196 -91.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-785.702 -1.044.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-785.702 -1.096.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -785.702 -1.096.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.955 63.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.622 489.866
Kredilerden Nakit Girişleri
113.622 489.866
Ödenen Faiz
16 -281.626 -480.423
Alınan Faiz
15.049 54.342
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.300.733 -1.916.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.300.733 -1.916.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.355.456 11.531.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.054.723 9.614.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.054.723 32.355.456
Ticari Alacaklar
5 79.891.840 77.189.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
75.785.891 73.263.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.105.949 3.926.272
Diğer Alacaklar
6 22.473.901 3.172.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.473.901 3.172.941
Stoklar
7 71.898.259 52.235.972
Peşin Ödenmiş Giderler
11 30.213 282.133
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.941 63.693
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.723.385 19.858.943
ARA TOPLAM
206.136.262 185.158.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.136.262 185.158.871
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.810.000 1.810.000
Maddi Duran Varlıklar
8 113.172.795 113.091.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.328.101 5.355.691
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
282.844 310.434
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.001.556 5.673.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.434.237 8.995.676
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.746.689 134.926.753
TOPLAM VARLIKLAR
340.882.951 320.085.624
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.057.213 2.943.591
Ticari Borçlar
5 73.146.508 58.924.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
72.857 93.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.073.651 58.830.279
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 47.856 118.196
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.318.740 910.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.243.526 834.923
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
75.214 75.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 6.306.869 3.944.608
ARA TOPLAM
83.877.304 66.980.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.877.304 66.980.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.764.172 2.971.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.764.172 2.971.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 3.332.906 3.272.381
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.097.078 6.244.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.974.382 73.225.130
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.664.146 246.560.435
Ödenmiş Sermaye
13 192.000.000 192.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.770.493 1.770.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.351.204 24.351.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.351.204 24.351.204
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 24.473.566 24.473.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -122.362 -122.362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 7.939.545 -2.642.316
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.103.711 10.581.861
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 244.423 300.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.908.569 246.860.494
TOPLAM KAYNAKLAR
340.882.951 320.085.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345
Transferler
13 5.134.212 -5.134.212
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.040.508 1.040.508 -28.561 1.011.947
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 1.040.508 140.323.427 266.865 140.590.292
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
192.000.000 19.199.732 1.770.493 24.473.566 -122.362 1.299.461 -2.642.316 10.581.861 246.560.435 300.059 246.860.494
Transferler
13 10.581.861 -10.581.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.103.711 3.103.711 -55.636 3.048.075
Dönem Sonu Bakiyeler
192.000.000 19.199.732 1.770.493 24.473.566 -122.362 1.299.461 7.939.545 3.103.711 249.664.146 244.423 249.908.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 3.048.075 1.011.947
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.048.075 1.011.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -55.636 -28.561
Ana Ortaklık Payları
18 3.103.711 1.040.508
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028576
BIST