***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 89.395.015 42.939.572Satışların Maliyeti14 -84.567.547 -40.167.460TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.827.468 2.772.112BRÜT KAR (ZARAR)4.827.468 2.772.112Genel Yönetim Giderleri-4.988.551 -2.732.740Pazarlama Giderleri-159.940 -1.021.352Araştırma ve Geliştirme Giderleri-93.773 -32.761Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 5.005.425 2.879.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.593.250 -882.838ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.997.379 981.754Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 51.746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.997.379 1.033.500Finansman Gelirleri16 15.049 54.342Finansman Giderleri16 -294.533 -485.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.717.895 602.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri330.180 409.561Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -47.856 -30.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 378.036 439.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.048.075 1.011.947DÖNEM KARI (ZARARI)3.048.075 1.011.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -55.636 -28.561Ana Ortaklık Payları18 3.103.711 1.040.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01590000 0,01050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.362.076 -935.814Dönem Karı (Zararı)3.048.075 1.011.947Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 3.048.075 1.011.947Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.569.757 957.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler732.405 638.422Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler900.955 353.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler901.203 354.764Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-248 -853Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler266.577 426.081Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.049 -54.342Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 281.626 480.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -330.180 -409.561Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -51.746Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -51.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.752.741 -2.808.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.702.107 -2.689.516İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.522.430 -5.988.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-179.677 3.298.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.300.960 -51.229İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.300.960 -51.229Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.662.287 -4.922.171Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)923.842 -10.455.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.222.349 8.441.341İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.023 86.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.243.372 8.355.322Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)408.603 171.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.357.819 6.697.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.135.558 5.981.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.222.261 716.880Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.134.909 -838.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-108.971 -5.804Vergi İadeleri (Ödemeleri)-118.196 -91.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-785.702 -1.044.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 51.746Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 51.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-785.702 -1.096.314Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -785.702 -1.096.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-152.955 63.785Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri113.622 489.866Kredilerden Nakit Girişleri113.622 489.866Ödenen Faiz16 -281.626 -480.423Alınan Faiz15.049 54.342YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.300.733 -1.916.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.300.733 -1.916.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 32.355.456 11.531.041DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 25.054.723 9.614.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 25.054.723 32.355.456Ticari Alacaklar5 79.891.840 77.189.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar75.785.891 73.263.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.105.949 3.926.272Diğer Alacaklar6 22.473.901 3.172.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.473.901 3.172.941Stoklar7 71.898.259 52.235.972Peşin Ödenmiş Giderler11 30.213 282.133Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar63.941 63.693Diğer Dönen Varlıklar12 6.723.385 19.858.943ARA TOPLAM206.136.262 185.158.871TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR206.136.262 185.158.871DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.810.000 1.810.000Maddi Duran Varlıklar8 113.172.795 113.091.908Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.328.101 5.355.691Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar282.844 310.434Peşin Ödenmiş Giderler11 5.001.556 5.673.478Ertelenmiş Vergi Varlığı17 9.434.237 8.995.676TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.746.689 134.926.753TOPLAM VARLIKLAR340.882.951 320.085.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.057.213 2.943.591Ticari Borçlar5 73.146.508 58.924.159İlişkili Taraflara Ticari Borçlar72.857 93.880İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.073.651 58.830.279Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 140.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 47.856 118.196Kısa Vadeli Karşılıklar1.318.740 910.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.243.526 834.923Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar75.214 75.214Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 6.306.869 3.944.608ARA TOPLAM83.877.304 66.980.809TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.877.304 66.980.809UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.764.172 2.971.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.764.172 2.971.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 3.332.906 3.272.381TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.097.078 6.244.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.974.382 73.225.130ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.664.146 246.560.435Ödenmiş Sermaye13 192.000.000 192.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.770.493 1.770.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.351.204 24.351.204Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.351.204 24.351.204Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 24.473.566 24.473.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -122.362 -122.362Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 7.939.545 -2.642.316Net Dönem Karı veya Zararı18 3.103.711 10.581.861Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 244.423 300.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.908.569 246.860.494TOPLAM KAYNAKLAR340.882.951 320.085.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345Transferler13 5.134.212 -5.134.212Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.040.508 1.040.508 -28.561 1.011.947Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 1.040.508 140.323.427 266.865 140.590.292Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler192.000.000 19.199.732 1.770.493 24.473.566 -122.362 1.299.461 -2.642.316 10.581.861 246.560.435 300.059 246.860.494Transferler13 10.581.861 -10.581.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.103.711 3.103.711 -55.636 3.048.075Dönem Sonu Bakiyeler192.000.000 19.199.732 1.770.493 24.473.566 -122.362 1.299.461 7.939.545 3.103.711 249.664.146 244.423 249.908.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 3.048.075 1.011.947DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.048.075 1.011.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -55.636 -28.561Ana Ortaklık Payları18 3.103.711 1.040.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028576BIST