***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul kararlarının tescili HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Şirket'in 2019 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - 2019 yılı içerisindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı 2019-02.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Çağrı Metni 2019-02.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 09 Temmuz 2020 günü saat 15 .00'de Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/ İstanbul adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi2) Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamasına, cari dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarında muhafaza edilerek ileriki dönemde elde edilecek karlardan mahsup edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi4) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi5) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2.700 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi6) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi8) Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapmadığı Genel Kurula bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 20209 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1'i kadar olması katılanların oy birliği ile kabul edildi9) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildiAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuşturHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak 09062020.pdf - TutanakEK: 2 hazirun 09062020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 kar dag tablosu 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 09/07/ 2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı karaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22/07/2020 tarihinde tescil edilmiştir olup 27/07/2020 tarih, 10126 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863631BIST