***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin tespiti hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Şirket'in 2021 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurulun Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2022 günü saat 12,00'de, Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantı ilanı ve vekaletname ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022761BIST