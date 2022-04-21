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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2022 18:20
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin tespiti hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket'in 2021 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurulun Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2022 günü saat 12,00'de, Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantı ilanı ve vekaletname ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı ektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022761


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