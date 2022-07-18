***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul kararlarının tescili HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 26.05.2022Genel Kurul Tarihi 30.06.2022Genel Kurul Saati 12:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Şirket'in 2021 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL DAVET VE VEKALETNAME2.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Haziran 2022 günü saat 12 .30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi2) Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi3)Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamalar katılanların oy birliği ile kabul edildi4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda kar oluştuğundan Finansal Tablolarda geçmiş yıl zararları olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına, cari dönem karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere kalan dönem karının kanuni yasal yedek akçe düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerde bırakılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi5) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.200 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi6) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi8) Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapmadığı Genel Kurula bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1'i kadar olması katılanların oy birliği ile kabul edildi9) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildiAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuşturHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK 30062022.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN 30062022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30/06/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı karaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13/07/2022 tarihinde tescil edilmiş olup 13/07/2022 tarih, 10617sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045942BIST