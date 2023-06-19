***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.06.2023 18:19
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul kararlarının tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.05.2023
Genel Kurul Tarihi 08.06.2023
Genel Kurul Saati 12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirket'in 2022 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Şirket'in 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı ve vekaletname 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 08 Haziran 2023 günü saat 12'30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi
2) Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi
3) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi
4) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre
Net Dönem Kârı 51.191.810 TL olup 2.047.230 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 49.144.580 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2022 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 40.944.597,12 TL olup 2.047.229,86 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 38.897.367,26 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının
Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler" hesabında bırakılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi
5) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 11.000 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi
6) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi
8) Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapmadığı Genel Kurula bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1'i kadar olması katılanların oy birliği ile kabul edildi
9) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.06.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK 08062023.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 08062023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08/06/2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı karaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17/06/2023 tarihinde tescil edilmiş olup 19/06/2023 tarih, 10855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160124
BIST