***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul kararlarının tescili HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 05.05.2023Genel Kurul Tarihi 08.06.2023Genel Kurul Saati 12:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Şirket'in 2022 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - Şirket'in 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı ve vekaletname 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 08 Haziran 2023 günü saat 12'30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi2) Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi3) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi4) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göreNet Dönem Kârı 51.191.810 TL olup 2.047.230 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 49.144.580 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2022 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 40.944.597,12 TL olup 2.047.229,86 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 38.897.367,26 TL Net Dağıtılabilir Dönem KârınınŞirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler" hesabında bırakılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi5) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 11.000 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi6) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi8) Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapmadığı Genel Kurula bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1'i kadar olması katılanların oy birliği ile kabul edildi9) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildiAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuşturHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK 08062023.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN 08062023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 08/06/2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı karaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17/06/2023 tarihinde tescil edilmiş olup 19/06/2023 tarih, 10855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160124BIST