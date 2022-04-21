***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
21.04.2022 18:29
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21/04/2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2022 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2021 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlem raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir. Hazırlanan rapor özeti ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022771
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0409
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0338
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
18:05917,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,26
|Açılış
|: 917,12
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|CRFSA
|37,90
|107.887.129
|% 9,98
|
|TDGYO
|8,49
|18.121.659
|% 9,97
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|PNLSN
|11,75
|25.285.696
|% -2,65
|
|PCILT
|12,92
|13.940.911
|% -1,90
|
|DGNMO
|2,53
|25.248.861
|% -1,56
|
|SMRTG
|17,22
|211.805.607
|% -1,54
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7029
|14,7122
|% 0,28
|
|Euro
|15,9465
|15,9657
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1262
|19,2221
|% 0,06
|
|Frank
|15,3686
|15,4612
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9110
|3,9306
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,96
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,31
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında