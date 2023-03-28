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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28.03.2023 18:18
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Yönetim Kurulumuzun  28/03/2023 tarihli toplantısında  
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2022  yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2023  hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlem raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle genel kurulda  ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,  2023 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir. Hazırlanan rapor özeti ektedir. 
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128810


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