***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 0 0B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihinde yapılan toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göreNet Dönem Kârı 10.581.861 TL olup 2,642,316 TL geçmiş yıl zararları ve 842.054 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 7.097.491 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2021 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 19.294.522,59 TL olup 2.453.449,04 TL geçmiş yıl zararları ve 842.053,68 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 15.999.019,87 TL Net Dağıtılabilir Dönem KârınınŞirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde SPK'ya göre kalan 7.097.491 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 15.999.019,87 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2021 dönem kârından kar payı dağıtılmaması hususunun 2021 yılı Olağan Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kar dağıtım tablosu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 192.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.110.688,05Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.586.494 19.294.522,594. Vergiler ( - ) -4.633 05. Net Dönem Kârı 10.581.861 19.294.522,596. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -2.642.316 -2.453.449,047. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -842.054 -842.053,688. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.097.491 15.999.019,87Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 7.097.491 15.999.019,8720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022767BIST