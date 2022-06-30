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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2022 15:24
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021yılı karına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 0 0
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30/06/2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu,
Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre
Net Dönem Kârı 10.581.861 TL olup 2,642,316 TL geçmiş yıl zararları ve 842.054 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 7.097.491 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2021 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 19.294.522,59 TL olup 2.453.449,04 TL geçmiş yıl zararları ve 842.053,68 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 15.999.019,87 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının
Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde SPK'ya göre kalan 7.097.491 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 15.999.019,87 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2021 dönem kârından kar payı dağıtılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Kar dağıtım tablosu ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 192.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.110.688,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 10.586.494 19.294.522,59
4. Vergiler ( - ) -4.633 0
5. Net Dönem Kârı 10.581.861 19.294.522,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -2.642.316 -2.453.449,04
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -842.054 -842.053,68
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.097.491 15.999.019,87
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 7.097.491 15.999.019,87
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040346


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GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
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Tam 6.499 6.600 10,00  
Yarım 3.181 3.227 5,00  
Çeyrek 1.593 1.613 2,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,86 -0,43  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,19  
B. Petrol 111 111 1,93  
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