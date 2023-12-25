***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması için Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru yapılması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25/12/2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanın 900.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erdiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasına2- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229058BIST