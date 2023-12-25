***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2023 18:20
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması için Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru yapılması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/12/2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanın 900.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erdiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasına
2- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229058
BIST