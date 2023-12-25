Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2023 18:20
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması için Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru yapılması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/12/2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanın 900.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erdiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasına
2- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229058


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.265
Değişim :  -3,87% |  -292,69
Açılış :  7.527  
Önceki Kapanış :  7.558  
En Düşük
7.208 En Yüksek
7.527
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 52,00 56.024.825 % 9,89  
MTRYO 6,37 2.052.917 % 7,78  
PRZMA 32,72 75.432.350 % 7,28  
BJKAS 46,96 32.720.570 % 6,73  
ERSU 9,93 20.705.702 % 5,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,1089 29,1364 % -0,25  
Euro 32,0216 32,0249 % -0,63  
Sterlin 36,9414 37,1266 % -0,15  
Frank 33,9390 34,1435 % -0,20  
Riyal 7,7565 7,7954 % -0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru