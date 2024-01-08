***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması için Esas sözleşme tadiline ilişkin değişikliğin SPK tarafından onaylanması T.C.Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz 26/12/2023 tarihli Özel Durum açıklamasında ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanımızın 400.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2028 yılına uzatılmasına ilişkinŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/01/2024 tarih E-29833736-110.04.04-47510 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı onayına müteakip ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 2023.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadili SPK onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234811BIST