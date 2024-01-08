***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.01.2024 18:29
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması için Esas sözleşme tadiline ilişkin değişikliğin SPK tarafından onaylanması T.C.Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 26/12/2023 tarihli Özel Durum açıklamasında ,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanımızın 400.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2028 yılına uzatılmasına ilişkin
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/01/2024 tarih E-29833736-110.04.04-47510 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı onayına müteakip ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 2023.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadili SPK onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234811
BIST