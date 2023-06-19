***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMahmut Erdoğan:Yönetim Kurulu Başkanı,Aziz Erdoğan:Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Sıddık Durdu: Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üyeİcra başkanı / genel müdürün adıBurak Erdoğanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160140BIST