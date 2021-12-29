***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.12.2021 14:36
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 29/12/2021 tarih ve E-18454353-100.06-5644 nolu yazısı ile , Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizle ilgili bugüne kadar Başkanlığınıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986871
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0259
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6727
En Düşük
12,5931
18:0514,3762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0109
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,3934
En Düşük
14,3142
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6292
|12,6333
|% -0,20
|
|Euro
|14,3181
|14,3762
|% -0,08
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|-0,03
|