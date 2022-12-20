***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2022 23:36
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 20/12/2022 tarih ve E-18454353-100.06-13533 nolu yazısı ile , Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizle ilgili bugüne kadar Başkanlığınıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088799
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0570
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8663
En Düşük
19,8070
18:001.090,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.090,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.088,25
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6438
|18,6459
|% -0,03
|
|Euro
|19,7906
|19,8663
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6315
|22,7450
|% -0,04
|
|Frank
|20,0358
|20,1565
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.333
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.562
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem