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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2020 18:14
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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 24/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
  
Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkilerinin meydana getirdiği zorunluluk hali göz önünde bulundurulduğunda, kronik rahatsızlığı buluna çalışanlarımız öncelikli olmak üzere  işyerlerimizin tamamında salgının önlenmesi için tüm hijyenik tedbirlerin uygulanmasına,  faaliyetlerimizi aksatmadan devam etmek için 24.03.2020 tarihinden itibaren şirketimiz genel merkezi ile  üretim tesislerimizin bulunduğu lokasyonlarında, şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan çalışmasına  karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831815


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