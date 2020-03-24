***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkilerinin meydana getirdiği zorunluluk hali göz önünde bulundurulduğunda, kronik rahatsızlığı buluna çalışanlarımız öncelikli olmak üzere işyerlerimizin tamamında salgının önlenmesi için tüm hijyenik tedbirlerin uygulanmasına, faaliyetlerimizi aksatmadan devam etmek için 24.03.2020 tarihinden itibaren şirketimiz genel merkezi ile üretim tesislerimizin bulunduğu lokasyonlarında, şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan çalışmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831815BIST