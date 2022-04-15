***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketi Yönetim Kurulu 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gündem maddelerini karara bağlamıştır: 1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf ÇALKAVUR'un istifasının kabulüne, 2. Sayın Yusuf ÇALKAVUR'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması sebebiyle, yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen 189*****924 T.C nolu Sayın Levent Sezginal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Yusuf ÇALKAVUR'un üstlenmiş olduğu Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı görevine ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 189*****924 T.C nolu Sayın Levent Sezginal 'ın atanmasına, İşbu yönetim Kurulu Kararımız toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacak olup, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesineKatılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Levent Sezginal'ın özgeçmişi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021234BIST