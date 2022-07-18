***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 18:26
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/5/2022 tarihli ve 5615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü bünyesinde tarife pozisyonu (GTP) 17.01 olan ithal şekeri için açılan 400.000 ton şeker tarife kontenjanı için yapmış olduğumuz ithal şeker başvurumuz olumlu karşılanmış olup 15/10/2022 tarihine kadar geçerli olacak 2.160.516 kg'lık ithal belgesi düzenlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045944
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0443
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1960
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,45
|Açılış
|: 958,32
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4426
|17,4442
|% 0,25
|
|Euro
|17,6974
|17,7474
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,7833
|20,8875
|% 0,98
|
|Frank
|17,7793
|17,8864
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6329
|4,6562
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-0,86
|
|Altın Gr.
|957
|958
|1,78
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.494
|6.618
|-86,00
|
|Yarım
|3.155
|3.230
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem