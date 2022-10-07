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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.10.2022 18:34
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizce, ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından, 504 kWp/400 kWe  Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam 6.443.180 TL'lik 04/10/2022 tarih ve 542129 nolu Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 
Yatırım Teşvik Belgesi, Sakarya  İli Sapanca İlçesinde bulunan Üretim Tesisinin 4729 m2 olan çatı alanına "Çatı GES" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.
Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Vergi İndirimi"  ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069137


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