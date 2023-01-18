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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2023 08:52
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören paylarımızın fiyatı son dönemde dikkat çekici bir şekilde yükselmiştir. Borsa İstanbul'dan gelen yazılı talep üzerine 21/11/2022 ve  20/12/2022 tarihinde KAP'ta yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz üzere bir süredir devam eden olağan dışı  fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek  Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 
Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artışından elde edilen fonlar ile yeni yatırımlarımız uygun maliyetlerle finanse edilmiş, özkaynaklarımız çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur.
Şirketimiz,  faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. Faaliyet alanımız çerçevesinde müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir.
Paylarımızın fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un denetim ve gözetiminde genel ekonomik şartlar ve mevcut arz/talebe göre oluşmaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta olup Şirketimizin pay fiyatı oluşumu üzerinde herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.
 
Yatırımcılarımızın Şirketimiz tarafından KAP'ta kamuya yapılan duyurular dışında sosyal medyada paylaşılan kaynağı ve amacı belirsiz bilgilere itibar etmemesini, aksi davranışta bulunanların yaptıkları işlemlerden kendilerinin sorumlu olacağını bu vesile ile bir kez daha hatırlatmakta yarar görülmüştür.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102877


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