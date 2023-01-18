***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören paylarımızın fiyatı son dönemde dikkat çekici bir şekilde yükselmiştir. Borsa İstanbul'dan gelen yazılı talep üzerine 21/11/2022 ve 20/12/2022 tarihinde KAP'ta yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz üzere bir süredir devam eden olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artışından elde edilen fonlar ile yeni yatırımlarımız uygun maliyetlerle finanse edilmiş, özkaynaklarımız çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur.Şirketimiz, faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. Faaliyet alanımız çerçevesinde müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir.Paylarımızın fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un denetim ve gözetiminde genel ekonomik şartlar ve mevcut arz/talebe göre oluşmaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta olup Şirketimizin pay fiyatı oluşumu üzerinde herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.Yatırımcılarımızın Şirketimiz tarafından KAP'ta kamuya yapılan duyurular dışında sosyal medyada paylaşılan kaynağı ve amacı belirsiz bilgilere itibar etmemesini, aksi davranışta bulunanların yaptıkları işlemlerden kendilerinin sorumlu olacağını bu vesile ile bir kez daha hatırlatmakta yarar görülmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102877BIST