***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurul'umuzun 28/03/2023 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) gereği, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sn.Şule İsmet ve Levent Sezginal'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporu'nu değerlendirerek adı geçen kişilerin, 04/05/2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine adayı gösterilmesine karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların özgeçmişleri ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128812BIST