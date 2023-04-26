***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/04/2017 tarihinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Numan Öztürk'ün II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinin (g) bendi uyarınca dolan görev süresinin gerek kendisinin göreve geldiği günden beri şirket dinamiklerine ve işleyişine hâkim olması gerekse geçen süre zarfında sektörü çok iyi tanıması ve yeni dönemde 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi ile devam edilmesinin planlanıyor olması nedeniyle 2022 yılına ait olağan genel kurulumuz gerçekleştirilinceye kadar yeniden aday gösterilmemesi kaydıyla uzatılmasına ilişkin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamındaki talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2023 tarih ve 23/464 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun görüldüğü Şirketimize tebliğ edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141371BIST