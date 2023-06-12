***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 18:32
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12/06/2023 tarihli toplantısında Şirketimizin, 08/06/2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kuruluna 3 Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
1- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Mahmut Erdoğan
: Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Erdoğan
: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sıddık Durdu
: Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Levent Sezginal
: Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Şule İsmet
: Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Seçilmelerine,
Şirket genel müdürlüğü ve CEO görevine Burak Erdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158104
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