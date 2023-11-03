***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Önder NURANEL'in sahibi olduğu sermayemizin %1,43'üne karşılık gelen 2.747.216 TL nominal değerli yönetim kurulunun çoğunluk üyesini aday gösterme imtiyazına haiz A Grubu payların pay başına 10 TL'den toplam 27.472.160 TL bedel ile Şirketimizin diğer ortaklarından Kristal Gıda Dağ. ve Paz. A.Ş.‘ye devredildiği bilgisi yönetimimize iletilmiştir. Söz konusu pay devir işlemi esas sözleşmemizin 8'inci maddesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olup pay defterinde gerekli değişiklikler yapılacaktır.Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıda gibidir:ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANIPAY TUTARI (TL)PAY ORANI(%)Mahmut Erdoğan10,728,750.005.59Kristal Gıda Dağ.Ve Paz.A.S8,532,816.004.44Halka Açık Hisse172,738,434.0089.97Toplam192,000,000.00100.00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214075BIST