***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 26/01/2021 tarihli Özel Durum AçıklamasındaHasanpaşa Mah. Şehid Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYAadresindekitesislerimiz içinplanlanan tevsiyatırımlar ile ilgili olarakT.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış olup tevsi yatırımı için adımıza 25/01/2021 tarih 519490 sayılı 22/01/2021 başlangıç 22/01/2024 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini Kamuoyuna duyurmuştuk.Söz konusu Teşvik Belgesinin süresi 22/07/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228262BIST