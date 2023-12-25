***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 08:43
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 26/01/2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında
Hasanpaşa Mah. Şehid Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYA
adresindeki
tesislerimiz için
planlanan tevsi
yatırımlar ile ilgili olarak
T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış olup tevsi yatırımı için adımıza 25/01/2021 tarih 519490 sayılı 22/01/2021 başlangıç 22/01/2024 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini Kamuoyuna duyurmuştuk.
Söz konusu Teşvik Belgesinin süresi 22/07/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228262
BIST