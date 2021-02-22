***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21/02/2019 tarih saat 18 32 ‘deki özel durum açıklamamızdaki süreç kapama hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 48.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline A Grubu, KRST2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00043B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 46.112.700 46.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00050 16.233.658,274Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 48.000.000 48.000.000,000 100,00000 16.233.658,274Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.12.2018Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.01.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.10.2018SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.12.2018Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 31.12.2018 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.12.2018 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 21.02.2019Ek Açıklamalar21/02/2019 tarih saat 18 32 ‘deki özel durum açıklamamızda "Sermaye artırımının tamamlandığına dair esas sözleşme ve karar İstanbul Ticaret Sicilinde 15/02/2019 tarih tescil edilmiş olup 21/02/2019 tarih 9772 sayılı TTSG'de ilan edilerek süreç tamamlandığını " duyurmuştuk. Kap sisteminde diğer süreçler alt sekmesinde sermaye tescil tarihi teknik işlem nedeniyle işaretli olmadığından süreç sistem üzerinden kapanmamış olarak gözükmekte olup İşlem 2019 yılı süreç kapatma ile ilgili yapılan açıklamadır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SERMAYE TESCİL GAZTE.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911504BIST