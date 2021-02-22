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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2021 19:07



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21/02/2019 tarih saat 18 32 ‘deki özel durum açıklamamızdaki süreç kapama hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 48.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline A Grubu, KRST2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00043
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 46.112.700 46.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00050 16.233.658,274

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 48.000.000 48.000.000,000 100,00000 16.233.658,274

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.12.2018
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.01.2019
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2018
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.12.2018
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 31.12.2018 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.12.2018 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 21.02.2019

Ek Açıklamalar
21/02/2019 tarih saat 18 32 ‘deki özel durum açıklamamızda "Sermaye artırımının tamamlandığına dair esas sözleşme ve karar İstanbul Ticaret Sicilinde 15/02/2019 tarih tescil edilmiş olup 21/02/2019 tarih 9772 sayılı TTSG'de ilan edilerek süreç tamamlandığını " duyurmuştuk. Kap sisteminde diğer süreçler alt sekmesinde sermaye tescil tarihi teknik işlem nedeniyle işaretli olmadığından süreç sistem üzerinden kapanmamış olarak gözükmekte olup İşlem 2019 yılı süreç kapatma ile ilgili yapılan açıklamadır.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SERMAYE TESCİL GAZTE.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911504


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