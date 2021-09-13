Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.09.2021 18:28



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 10/09/2021 Tarih 18:20:32 de yapılan özel durum açıklamasına istineden Tadil Edilecek Esas Sözleşme şablonu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 192.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 Hamiline A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 94.112.700 94.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076 1.481.830,314

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 96.000.000 96.000.000,000 100,00000 1.481.830,314

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 04.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 10/09/2021 ve 18:20:32 de başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Tadil Edilecek Esas Sözleşme Madde Numarası ve Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi alanlarının şablondaki ilgili alanlara giriş yapılarak tekrar gönderilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963557


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.438
Değişim :  -0,03% |  -0,44
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.448 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 2,42 144.288.795 % 10,00  
CRFSA 42,46 8.258.507 % 10,00  
GESAN 23,78 363.530.642 % 9,99  
YEOTK 38,96 8.978.176 % 9,99  
PENTA 122,20 20.292.345 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4252 8,4338 % 0,09  
Euro 9,9532 9,9671 % 0,08  
Sterlin 11,6305 11,6888 % -0,31  
Frank 9,1028 9,1577 % -0,78  
Riyal 2,2407 2,2519 % -0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 0,12  
Altın Gr. 486 486 -0,01  
Cumhuriyet 3.228 3.277 9,00  
Tam 3.214 3.295 9,63  
Yarım 1.554 1.594 4,65  
Çeyrek 779 797 2,33  
Gümüş.Ons 23,71 23,76 -0,01  
Gümüş Gr. 6,42 6,44 0,00  
B. Petrol 73,64 73,64 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru