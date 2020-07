***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1887300 TRY 1887300 TRY 3,93 Yönetim Ve denetim Kurumu Seçimi İşlem GörmüyorB Hamiline 46112700 TRY 94112700 TRY 96,07 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAziz Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.03.2001 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YokSıddık Durdu Erkek Murahhas Üye Muhasebeci 28.02.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sor.Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YokBurak Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 02.12.2013 İcrada Görevli Kurumsal ve Risk Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal ve Risk Komitesi ÜyesiYUSUF ÇALKAVUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Polis 15.04.2016 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Ddenetimden Sorumlu Komite ÜyesiMAHMUT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.08.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yok Evet 5.59 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YokNUMAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 06.04.2017 İcrada Görevli Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıŞULE ISMET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Risk Komitesi Başkanı Yok Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408 Değerlendirildi Hayır Risk Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863628BIST