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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.05.2022 18:30
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 3774600 TRY 3774600 TRY 3,93 Yönetim Ve denetim Kurumu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 188225400 TRY 188225400 TRY 96,07 Yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Aziz Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.03.2001 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
Sıddık Durdu Erkek Murahhas Üye Muhasebeci 28.02.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sor.Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
Burak Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 02.12.2013 İcrada Görevli Kurumsal ve Risk Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal ve Risk Komitesi Üyesi
MAHMUT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.08.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yok Evet 5.59 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
NUMAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 06.04.2017 İcrada Görevli Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ŞULE ISMET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Risk Komitesi Başkanı Yok Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408 Değerlendirildi Hayır Risk Komitesi Başkanı
LEVENT SEZGİNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi üyesi Yapımcı Yönetmen Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021234 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031561


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